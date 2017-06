Atelier Vincent de Beauvais

Créé en 1972 par le Professeur Jean Schneider, alors Doyen de la Faculté des Lettres de l'Université de Nancy, le projet de l'Atelier était  d'étudier et d'analyser le contenu et l'organisation du Speculum maius. L'Atelier a été ensuite sous la responsabilité scientifique de Monique Paulmier-Foucart et depuis 2003, dirigé par Isabelle Draelants.

L'Atelier, partie int√©grante de l'ARTeM (Atelier de Recherches sur les Textes M√©di√©vaux) depuis le d√©but de son histoire,¬†a √©t√© int√©gr√© en 2000 dans l'√©quipe Moyen √āge (UMR 7002), puis en janvier 2009 dans le Centre de M√©di√©vistique Jean-Schneider (laboratoire mixte CNRS - Universit√© de Nancy2, puis Universit√© de Lorraine).

Une nouvelle page de son histoire s'écrit aujourd'hui, avec son transfert, en janvier 2014, dans l'Institut de recherche et d'histoire des textes (IRHT) à Paris (unité propre du CNRS).

Dès sa création, les recherches de l'Atelier Vincent de Beauvais sont orientées dans deux directions: 1. L'étude du Speculum maius : méthodes de compilation, étude des sources, des concepts et du vocabulaire, étude de la place du Speculum maius dans le développement intellectuel médiéval...; 2. L'élaboration d'outils documentaires informatisés : bases textuelles, bases de données documentaires, corpus encyclopédique annoté par les chercheurs, etc.

Depuis 2002, le champ d'investigation s'est élargi à l'étude des encyclopédies occidentales latines médiévales, en particulier celles qui portent sur la philosophie naturelle. Ces travaux ont donné lieu à de nombreuses publications et communications sur la transmission des sources, ainsi qu'à la création du projet SourcEncyMe, soutenu d'abord par l'ANR de fin 2007 à 2011 et la MSH Lorraine.